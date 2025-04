Prefeitura de Ituiutaba adota tecnologia para reforçar combate ao mosquito da dengue

Prefeitura de Ituiutaba adota tecnologia para reforçar combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Ituiutaba intensificou as ações contra as arboviroses com o uso de drones para mapear e eliminar focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Saúde em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, busca ampliar a eficácia no controle da proliferação do mosquito.

A tecnologia foi incorporada nesta quarta-feira, 2 de abril, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). O mapeamento aéreo permite identificar pontos de risco em locais de difícil acesso, otimizando a aplicação de larvicidas e o trabalho dos Agentes de Combate às Endemias.

Os drones realizam o mapeamento do terreno e identificam potenciais criadouros. Por exemplo, uma caixa d’água destampada devido a uma chuva forte pode ser localizada pelo drone, que emite um alerta para que a equipe de endemias intervenha rapidamente. Após a intervenção em solo, os locais de difícil acesso receberão o combate com drones de pulverização.

A estratégia faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo município para conter a disseminação do mosquito. Em fevereiro, a Prefeitura realizou o “Dia D contra a Dengue”, mobilizando profissionais em atividades de conscientização e eliminação de focos.

Além das ações preventivas, o município tem investido na capacitação dos profissionais de saúde para garantir um atendimento mais eficiente aos casos notificados. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET/SINAN ONLINE) apontam que Ituiutaba registrou 1.084 notificações de dengue entre 1º de janeiro e 28 de março deste ano. Deste total, 272 casos foram confirmados, 621 descartados e 191 permanecem sob investigação. Também foi registrado um óbito confirmado após exame encaminhado à Fundação Ezequiel Dias (FUNED).

Outras arboviroses também são monitoradas. No mesmo período, foram notificadas 21 ocorrências de chikungunya, com quatro confirmações, sete descartes e sete em análise. Já o zika vírus teve duas notificações, ambas descartadas.

Todas as unidades de saúde do município estão preparadas para atender pacientes com sintomas das doenças. Os Postos de Saúde da Família (PSFs) oferecem testes rápidos para quem apresentar sintomas entre o primeiro e o quinto dia da infecção, além de salas de hidratação e exames laboratoriais para agilizar o diagnóstico e tratamento.