Prefeitura de Ituiutaba divulga shows da Expopec 2025; confira

Shows da Expopec 2025 em Ituiutaba

A Prefeitura de Ituiutaba anunciou oficialmente, nesta segunda-feira, 16 de junho, o início da contagem regressiva para a 46ª edição da Expopec, tradicional festa do município que celebra os 124 anos de Ituiutaba. O evento será realizado entre os dias 12 e 16 de setembro, no Parque de Exposições JK, com portões abertos todos os dias.

Promovida pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Expopec 2025 promete movimentar intensamente a economia local, gerando emprego e renda, além de fortalecer os setores do agronegócio, comércio e turismo.

Além dos esperados shows musicais, o evento contará com uma ampla feira de negócios, exposição de animais, provas e rodeio, além de atrações culturais e gastronômicas que valorizam a tradição do campo e da vida rural.

Confira os artistas confirmados:

Luan Santana;

Matogrosso & Mathias;

Rayane & Rafaela;

João de Souza & Bonifácio;

Eduardo Costa;

Lourenço & Lourival;

Xande de Pilares;

Trio Parada Dura.

De acordo com a prefeita Leandra Guedes, o evento em comemoração aos 124 anos de Ituiutaba chega para fazer história, com uma grande programação realizada em parceria com entidades de classe. “Entretenimento para as famílias, geração de empregos temporários, fortalecimento do nosso comércio local e muito mais. Este será mais um grande evento de portões abertos, com uma série de benefícios para a população”, afirmou.

Mais informações serão divulgadas em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Ituiutaba.