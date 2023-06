Prefeitura de Ituiutaba e faculdade inauguram ambulatório animal

Nesta quarta-feira, 7 de junho, a Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Causa Animal, em parceria com a FacMais inaugurou o Ambulatório Animal.

O objetivo da parceria é promover ainda mais a proteção e cuidado com os animais, com destaque para a castração gratuita de cães e gatos via Castra Pet Móvel, além de pesquisas e projetos que visam melhorar as condições dos animais. Também serão desenvolvidas iniciativas para cuidados com a prevenção de doenças e ações de conscientização sobre a causa animal.

Durante a inauguração, estiveram presentes a prefeita Leandra Guedes, o secretário de Governo Conrado Pereira, o secretário de Meio Ambiente e da Causa Animal Alisson Camargos, o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Ernanes Andrade, o diretor da FacMais Eduardo Moreira Marques, o diretor Superintendente da FacMais Marsio Ribeiro, protetores independentes, veterinários, policiais militares ambientais, bombeiros e populares.

Durante a inauguração, a prefeita Leandra ressaltou sua satisfação pelo novo Ambulatório Animal, que era um imóvel que estava abandonado há muitos anos. “Chegar aqui hoje e ver como ficou, com esse tanto de equipamentos de última geração, utilizando a tecnologia a favor dos nossos animais, é gratificante. É um trabalho árduo, mas quando chegamos aqui e vemos o resultado que agora vai começar a chegar na população, temos a certeza que realmente vale a pena”, ressaltou.

O Ambulatório Animal vai oferecer serviços de diagnóstico e tratamento de enfermidades em pequenos animais, além de exames clínicos e informações sobre cuidados com os animais em diferentes idades. Também será um espaço para o levantamento de informações e análises clínicas, auxiliando no diagnóstico precoce de doenças.

Trata-se de mais um avanço para a causa animal no município, ao encontro das ações de redução do abandono, incentivo à adoção responsável e prestação de cuidados necessários para os animais de estimação.

O Ambulatório Animal está situado na Avenida José Magalhães Pinto, n° 1338, no Bairro Ipiranga.