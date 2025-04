Prefeitura de Ituiutaba inicia reforma na praça do Bairro Bela Vista

Reforma da praça do Bairro Bela Vista em Ituiutaba

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deu início às obras de revitalização da praça do Bairro Bela Vista. O trabalho ocorre em parceria com o Poder Legislativo e foi viabilizado por meio de uma emenda impositiva do vereador Tuca Construtor. O investimento total para a execução do projeto é de R$ 100 mil.

Nesta segunda-feira, 31 de março, a secretária de Obras e Serviços Urbanos, Letícia Fernandes, acompanhou o início da intervenção ao lado do vereador Tuca Construtor.

O projeto de reforma inclui a recuperação completa do piso e da mureta da quadra esportiva, além da instalação de um novo alambrado. Os gols e a tabela de basquete serão substituídos por novos equipamentos, garantindo melhores condições para a prática esportiva.

Além disso, a quadra receberá uma nova pintura, assim como a academia ao ar livre e o parquinho infantil já existentes no local. A acessibilidade também será aprimorada com a construção de uma rampa para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

Outras melhorias previstas no projeto incluem a instalação de dois conjuntos de mesas e de uma lixeira metálica. A iluminação da quadra também será implementada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.