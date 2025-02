Zona rural de Ituiutaba: Prefeitura intensifica ações de manutenção

Máquina da prefeitura de Ituiutaba durante manutenção na zona rural

Ituiutaba, Minas Gerais. A Empresa Municipal de Mecanização Agrícola (EMMAG), vinculada à Prefeitura de Ituiutaba, ampliou suas frentes de trabalho na última semana, intensificando os serviços de manutenção e infraestrutura em diversas comunidades rurais do município.

As ações foram concentradas nas regiões do Córrego dos Pilões, Sete Placas, Engenho da Serra, Assentamento Renascer, Banco da Terra e Campo Alegre, com foco na recuperação de estradas vicinais e na manutenção de acessos para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores.

Manutenção na zona rural intensificada

Nesta semana, os trabalhos terão continuidade nas regiões do Campo Alegre, Serra da Aroeira e Sete Placas, com a sequência dos serviços de recuperação viária. Além disso, está prevista a entrega da nova ponte sobre o Córrego do Carmo, no trecho que liga a Rua Boiadeiros à zona rural. A conclusão da obra está programada para esta semana, quando o tráfego será liberado no local.

Outra importante frente de trabalho será iniciada nos próximos dias: a construção de uma nova ponte na região de Sete Placas.