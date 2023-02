Prefeitura de Leopoldina proíbe venda de espetinho e cerveja em garrafa

“Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, bem como a comercialização de alimentos em espeto de madeira ou outro material perfurocortante, em barracas, trailers, quiosques, veículos de qualquer espécie, motorizados ou não, situados em ruas, praças ou passeios públicos e em terrenos particulares”, diz trecho do decreto 5.174 , que atualiza o decreto 2.346/2005 que dispunha sobre medidas de segurança no período do carnaval.

O decreto também estabelece que o estabelecimento que desrespeitar a regra será multado pela prefeitura.

“Ficam os estabelecimentos comerciais infratores sujeitos ao exercício do poder de polícia do Município, bem como às sanções previstas em lei, e a multas de 158 (cento e cinquenta e oito) UFLs (Unidades Fiscais de Leopoldina) na primeira ocorrência, de 237 (duzentos e trinta e sete) UFls na segunda ocorrência, e, na terceira, recolhimento e apreensão das mercadorias a que se refere o art. 1° deste Decreto, que somente serão liberadas após o pagamento de multa de 8 (oito) UFLs por cada dia de depósito, sendo que após 30 (trinta) dias sem manifestação de interesse as mercadorias serão revertidas ao Patrimônio Municipal”, informou o decreto.

A prefeitura não informou qual o valor de uma UFL.

Outras medidas de segurança

A prefeitura de Leopoldina também publicou outro decreto relacionado ao carnaval na cidade. O decreto 5.176 determina quais ruas ficarão fechadas, ou parcialmente interditadas, durante as festas na cidade, programadas entre os dias 15 a 22 de fevereiro.

Ficarão fechadas as ruas:

– Rua Francisco Andrade Bastos;

– Rua Vinte Sete de Abril

– Esquina da Rua José Peres com a Praça Félix Martins até o Posto V8;

– Avenida Getúlio Vargas: da Loteria até o Posto

Também fica proibida a entrada de caminhões e ônibus na Avenida Jehu Pinto de Faria. Os veículos devem se dirigir ao Portal, no Trevo Norte, para acessar a cidade.

Os veículos que desrespeitarem o decreto podem ser guinchados.

Programação do carnaval

Pelas redes sociais, a prefeitura de Leopoldina divulgou a programação oficial do carnaval da cidade. Os principais blocos estão previstos para desfilarem entre o próximo sábado (18/02) e terça-feira (21/02).