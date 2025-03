Prefeitura de Uberlândia adere ao Consórcio Cistri e avança na implementação do Samu

Viatura do SAMU | Foto: Tudo Em Dia/Arquivo

A Prefeitura de Uberlândia anunciou sua adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência Macrorregião Triângulo do Norte (Cistri), responsável pela administração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região. O comunicado foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde da última quinta-feira (20), na sede da Prefeitura.

Na ocasião, também foram anunciadas a reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na zona rural e a implementação de teleconsultas na rede municipal de saúde. O prefeito Paulo Sérgio Ferreira destacou que a assinatura da adesão ao Cistri ocorreu ao longo da semana e que toda a documentação já foi encaminhada para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Estudo para novas UPAs

Durante o evento, o Executivo municipal também revelou que está sendo feito um estudo para a implantação de duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos bairros Martins e São Jorge. A criação dessas unidades é uma das condições para a integração do Samu na cidade. No dia 27 de janeiro, a Prefeitura autorizou o início do estudo de viabilidade para a implantação do Samu e das novas UPAs.

O prefeito reforçou que a implementação do Samu e das UPAs não afetará a continuidade dos serviços atualmente oferecidos pelas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e pelo Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate). Além disso, ele destacou que a adesão ao Samu permitirá que os custos da saúde municipal sejam compartilhados com os governos estadual e federal, aliviando a carga financeira de Uberlândia, que atende pacientes de toda a região.

Visitas técnicas do Ministério da Saúde

Em fevereiro, uma comitiva do Ministério da Saúde visitou Uberlândia para realizar avaliações técnicas sobre a viabilidade da implantação do Samu no município. As visitas ocorreram entre os dias 11 e 14 e tiveram como objetivo analisar a infraestrutura local para a adoção do serviço.

De acordo com Felipe Augusto Reque, coordenador-geral de Urgência do Ministério da Saúde, Uberlândia possui uma estrutura consistente para receber o Samu. A construção das novas UPAs também será um fator decisivo para a ampliação do serviço na cidade. No entanto, os estudos para a implantação do Samu ainda estão em andamento.