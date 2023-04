Prefeitura do interior de Minas contrata guardas proteger escolas

As ameaças feitas a escolas no Brasil levaram a prefeitura de Itaú de Minas, no interior do estado, a contratar uma empresa de segurança para ter vigias em todos os estabelecimentos da rede municipal de ensino. A cidade tem pouco mais de 16 mil habitantes e fica a 16 quilômetros de Passos.

Em reunião com a Polícia Militar (PMMG) na segunda-feira (10/4), a corporação anunciou a operação “Proteção Escolar”, reforçando o policiamento e o contato preventivo com as escolas.

Na terça-feira (11), em reunião na Secretaria de Educação, a prefeitura resolveu contratar uma empresa de segurança, cujos profissionais já começaram o trabalho nas escolas de Itaú de Minas na quarta-feira (12).

Foram contratados sete vigias, um para cada escola. A rede municipal de Itaú de Minas tem 1,6 mil alunos. Segundo Eder Amorim, chefe do setor de Educação, os vigias ficarão posicionados na entrada e saída dos alunos. Durante as aulas, farão vistorias dentro e ao redor das escolas.

Não há um prazo específico para duração desse serviço, uma vez que a prefeitura precisa respeitar o limite de valor para contratação direta e também está atenta às orientações da Superintendência Regional de Ensino.