‘Prefiro morrer a dialogar com militar’, diz jovem baleado na Serra do Cipó

Um adolescente de 17 anos foi baleado na madrugada dessa segunda-feira (1/5) em Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi socorrido com vida e, quando questionado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sobre a autoria do crime e possível motivação, respondeu que "não gostava de polícia e que preferia morrer em vez de dialogar com os militares".

O adolescente foi vítima de cinco disparos de arma de fogo . Ele foi socorrido por terceiros, que o levaram até o posto de saúde do município. Depois, o jovem foi encaminhado para um hospital em Belo Horizonte , onde foi interrogado pela PMMG. Ele estava consciente e não corria risco de morte.

Quando a Polícia Militar chegou no local do crime, havia cápsulas de calibre .38 e um veículo abandonado na via, que possivelmente teria sido usado no crime. Duas mulheres, uma de 37 e outra de 42 anos, foram abordadas e alegaram que não tinham informações a respeito do ocorrido.