Premiada em grandes coberturas, Neide Duarte deixa o jornalismo da Globo

Neide Duarte tem uma história com o jornalismo da Globo desde 1980 Imagem: Montagem/UOL

Neide Duarte, 71 anos, é mais um dos medalhões do jornalismo a deixar a TV Globo. Premiada por diversas coberturas e com uma história de 42 anos na emissora, a repórter especial teve seu desligamento anunciado, comovendo colegas do “Globo Rural”, programa em que fazia reportagens nos últimos cinco anos.

“A equipe do programa ficou arrasada com a notícia da saída. Ela inspirava muita gente”, contou uma fonte de Splash. A jornalista faz parte da leva de profissionais com quem a Globo tem realizado acordos demissionais.

Procurada, a emissora ainda não se manifestou sobre o assunto. O espaço segue em aberto.

Neide foi convidada para trabalhar na Globo em 1980. Passou por vários telejornais da emissora, como Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e SPTV. Além disso, destacou-se como repórter especial do Fantástico.

A jornalista participou de importantes coberturas, como a da campanha das Diretas Já, da doença e morte de Tancredo Neves (1985), dos Jogos Olímpicos de Seul (1988), das eleições presidenciais de 1989, a do Plano Collor (1990) e a da morte de Ayrton Senna, em 1994, além de cobertura de vários Grandes Prêmios de Fórmula 1.

Ela deixou a Globo em 1997, passando por SBT e TV Cultura, retornando à emissora em 2005.

Neide já recebeu os prêmios Líbero Badaró e Vladimir Herzog, ambos de 2000, o Mídia da Paz, o Ethos de Jornalismo, de 2001, e o Grande Prêmio Barbosa Lima Sobrinho do IV Prêmio Imprensa Embratel, de 2002. Em 2007, ganhou o Prêmio Docol / Ministério do Meio Ambiente de melhor reportagem de TV com a série 100 anos da Represa de Guarapiranga, produzida para o SPTV.