Presidente Lula fala à CNN internacional sobre tarifaço dos EUA

Em meio à crescente tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento em rede nacional na noite desta quinta-feira (17/7) e classificou como “chantagem inaceitável” a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Lula afirmou que o governo brasileiro tentou negociar com os EUA ao longo dos últimos meses por meio de reuniões e uma proposta de acordo formalizada em maio, mas que não houve resposta. Em vez disso, segundo o presidente, o Brasil recebeu uma carta com ameaças e informações falsas.

“Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos”, declarou.

O presidente também fez duras críticas a políticos brasileiros que apoiaram a medida, chamando-os de “traidores da pátria”. A declaração foi vista como uma referência ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos EUA e tem pressionado autoridades americanas por sanções contra o Brasil, em especial ao Judiciário.

“Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo”, completou Lula.