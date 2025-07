Presidente Lula fala sobre as tarifas anunciadas por Trump em entrevista ao JN

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou a decisão anunciada nesta quarta-feira (9) pelo presidente dos EUA Donald Trump de taxar produtos brasileiros em 50% de “inadmissível”, disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e que, caso a medida se confirme, está disposto a utilizar a reciprocidade.

Em entrevista exclusiva ao Jornal Nacional nesta quinta (10), o presidente disse que a vinculação do aumento nos impostos a questões judiciais internas do Brasil – Trump relacionou a medida às ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro – é algo que “um ser humano e um governo não pode admitir.”