Preso em Ponte Nova homem que trocou tiros com a Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (28/2), em Ponte Nova, na região central do estado, um homem, de 24 anos, suspeito de trocar tiros com a Polícia Militar no final de semana em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A PM recebeu a informação de que o suspeito estaria se escondendo em Ponte Nova.

Os policiais foram até o endereço, à Rua Norival José da Silva, Pontal, onde encontraram o homem. Depois de ser identificado, acabou preso, porque havia um um mandado de prisão em aberto contra ele .

O suspeito foi levado para a Delegacia de Ponte Nova e deverá ser transferido, ainda esta semana, para Ribeirão das Neves.