Preso homem que esfaqueou ex-namorada em Manhuaçu

Preso em Ipanema, no Vale do Rio Doce, o homem que esfaqueou a ex-namorada, de 33 anos, em Manhuaçu, na tarde de quinta-feira (6/4). Os dois eram funcionários da Prefeitura da cidade e trabalhavam na limpeza de ruas. A vítima foi surpreendida pelo ex quando chegou para trabalhar, na Rua Amaral Franco, no Centro. Ela foi esfaqueada no pescoço, barriga e braço.

Depois do crime, o homem fugiu em uma motocicleta, que foi encontrada, abandonada, em uma rua do centro de Manhuaçu. A mulher foi levada para o Hospital César Leite, onde passou por cirurgia e, segundo o boletim médico desta sexta-feira, não corre risco de morte.

Um trabalho do Serviço de Inteligência da PM possibilitou a descoberta do homem em Ipanema, onde tem parentes. Quando os policiais chegaram ao local, ele se preparava para fugir novamente. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Caratinga, que cuida do caso.

Segundo informações da PM, o crime teria como motivação os ciúmes que o homem tinha da ex-namorada e, também, por não aceitar o fim do relacionamento.