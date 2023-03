Preso homem que matou a mulher com 11 tiros em Coronel Fabriciano

Preso, nesta terça-feira (28/3), em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, um homem de 36 anos, suspeito de assassinar, a tiros, a mulher, que tinha 31 anos, no último domingo (26/3).

Depois de cometer o crime, o homem fugiu, deixando a cidade. Policiais civis iniciaram, então, um levantamento sobre oas possibilidades de onde ele poderia estar escondido.

Ele foi localizado numa casa, na cidade de Santana do Paraíso, distante 28 quilômetros de Coronel Fabriciano. Segundo conclusão da perícia, o autor deu 11 tiros na mulher.

A motivação do crime, segundo investigadores, seria ciúmes. O homem será interrogado e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional.