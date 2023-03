Preso homem que matou namorado da ex por ciúmes

A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (22/3), um homem de 30 anos suspeito de matar a tiros, no último dia 6 de março, no Bairro Paquetá, em Belo Horizonte, outro homem, de 34 anos.

Segundo o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima estava em um relacionamento afetivo, há cerca de um ano, com a ex-namorada do suspeito, que não aceitava o relacionamento.

No dia do crime, a vítima encomendou bolos com uma doceira que mora próximo da casa da namorada. De acordo com os policiais que investigam o caso, ao chegar ao local para buscar a encomenda, o suspeito se aproximou em um veículo e efetuou os disparos, diante de várias testemunhas – algumas delas, crianças e adolescentes.

“O crime nada mais foi do que a demonstração da falta de respeito que as mulheres ainda possuem em nossa sociedade, sendo reflexo do sentimento de posse que o antigo namorado possui em relação a sua ex”, ressalta o delegado Lucas Alves, que coordena as investigações.