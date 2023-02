Preso homem suspeito de agredir menina de 9 anos

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (27/2), um homem, de 42 anos, suspeito de agredir uma criança de 9 anos em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem é padrasto da vítima, e teria cometido a violência por vingança, depois de uma discussão com a mulher, mãe da menina.

Segundo a mãe e a tia da menina, que registraram queixa na 2ª Delegacia de Polícia de Sabará, a criança levou vários socos no rosto, ficando com hematomas, reclamando de dor no maxilar e com um inchaço na testa.





Segundo os investigadores, ao ser preso, o homem pediu para ligar para um advogado, o que é garantido por lei – no entanto, ele teria aproveitado a oportunidade para enviar mensagens ameaçando a mulher, tentando intimidá-la e prometendo vingar-se dela.





Segundo a mulher, o homem já a agrediu diversas vezes, mas ela não procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher com medo do companheiro, que segundo ela, teria, também um revólver, que guarda em casa. Contou também que sempre era ameaçada pelo companheiro e que ele chegou a apontar a arma contra ela algumas vezes.

O suspeito é ex-agente penitenciário e sempre teve ciúmes da filha, que seria o principal motivo das brigas entre o casal. Depois de prestar depoimento na delegacia, o homem foi encaminhado para o sistema prisional.