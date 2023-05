Preso mais um homem da lista dos mais procurados de Minas

Um dos foragidos da Justiça mais procurados do Estado de Minas Gerais foi preso na tarde desta segunda-feira (8/5) em Uberaba , no Triângulo Mineiro. A prisão foi resultado da ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – Gaeco Regional de Uberaba, com o apoio do 67º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Polícia Penal de Minas Gerais.

O nome de Cláudio Romeu de Oliveira, conhecido como Véio e condenado pela Justiça de Frutal por tráfico de drogas , estava na lista dos 16 homens mais procurados em MG. A lista foi divulgada pelo MPMG, em agosto do ano passado.

Segundo informações divulgadas pelo MPMG, Cláudio Romeu foi alvo de mais uma fase da Operação Torrentes, deflagrada, inicialmente em 28 de novembro de 2019.



Durante as investigações foi verificada a existência de locais destinados à comercialização de drogas ilícitas e negócios omissos rentáveis em cidades do Triângulo Mineiro. “Incluindo esquema de inserção e mercancia de drogas no Presídio de Frutal, funcionando de forma estruturada e institucionalizada”, complementou nota do MPMG.

Além disso, ainda segundo as investigações, foi possível identificar a existência de indivíduos integrantes de organização criminosa de expressiva atuação nacional, tanto no ambiente prisional como nas ruas e/ou comunidades inseridas.

Na tarde do dia 12 de janeiro desse ano, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aconteceu a penúltima prisão da lista dos mais procurados de MG: Antônio Carlos Rodrigues da Silva, condenado por tráfico de drogas, organização criminosa e homicídios, foi preso no bairro Shopping Park. Silva tinha mandado de prisão decretado em João Pinheiro, no Noroeste do estado. Antes dele, foi preso pela Polícia Militar (PM), em 23 de novembro do ano passado, Mikael Alves Rodrigues, na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas. Segundo informações divulgadas pela PM, ele é apontado como suspeito de homicídios na cidade e estava foragido desde abril de 2021, com três mandados de prisão em aberto.

Já a primeira prisão aconteceu, segundo o MPMG, com menos de 24 horas após a divulgação dos nomes, em 17 de agosto do ano passado. Trata-se da prisão de Vítor Reginaldo Rosa, condenado pelo crime de feminicídio na comarca de Alfenas. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar, no bairro Belvedere I, na cidade de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) divulgou no dia 16 de agosto do ano passado uma lista com fotos e nomes dos 16 criminosos mais procurados pela Justiça no estado.