Preso segundo integrante de grupo que atacou em Alfenas

Um homem, de 23 anos, investigado por participação num latrocínio, em Alfenas, no sul do estado, foi preso pela Polícia Civil, no último domingo, com o cumprimento de um mandado de prisão. O foragido estava escondido na casa da irmã. No momento em que a polícia chegou, ele estava a caminho de uma festa.

O crime ocorreu em outubro de 2022, na zona rural de Alfenas. A vítima do crime foi Daniel Lopes de Carvalho, de 47 anos, e os agressores estavam em duas motocicletas. Segundo as investigações, o suspeito teria participado de um latrocínio, juntamente com três comparsas. Todos estão identificados e com mandado de prisão em aberto. Apenas um deles havia sido preso até então.

O suspeito já vinha sendo monitorado pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança, desde a última sexta-feira (21/4), quando o serviço de inteligência conseguiu rastrear o homem.

Os policiais se deslocaram até Alfenas e, após seis horas de acompanhamento policial em campo, quando o suspeito saiu da residência, foi abordado e preso.