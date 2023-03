Presos seis participantes em latrocínio e ocultação de cadáveres

Um caso de duplo latrocínio, que vitimou mãe e filho, com cárcere privado e ocultação de cadáveres em janeiro deste ano, foi esclarecido pela Polícia Civil de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Seis suspeitos de envolvimento no crime foram presos.

Segundo o delegado Carlos Fernandes, da Delegacia de Polícia Civil, em Ituiutaba, o inquérito tem mais de 400 páginas, depois de um mês de investigações. “Trata-se de um procedimento com conteúdo probatório extenso e robusto, que servirá de arrimo para a análise de denúncia pelo Ministério Público.”

O delegado Fernandes explica que o trabalho dos investigadores foi intenso e eles conseguiram recuperar todos os pertences roubados das vítimas, como dinheiro, jóias, documentos pessoais, cartões bancários, veículo e um revólver, calibre 38.

“A arma de fogo foi adquirida por duas pessoas, que foram ouvidas no inquérito policial, as quais serão responsabilizadas pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo”, afirma o delegado.

“Foi um crime gravíssimo e de difícil elucidação, uma vez que foi cometido em dois estados, Minas Gerais e Goiás, e em três cidades diferentes, Ituiutaba, Goiânia e Professor Jamil”, diz ele.

Em parceria com a polícia de Goiás, foi apurado que um idoso de 63 anos e a mãe dele, de 85, foram mortos, respectivamente, nos dias 19 de janeiro, em Ituiutaba, e em 25, do mesmo mês, em Goiânia.

A polícia goiana identificou o corpo da idosa, abandonado na cidade de Professor Jamil, em Goiás, e localizou o cadáver da primeira vítima, queimado, em 27 de janeiro, num canavial no Triângulo Mineiro.

Ao prender os três primeiros integrantes do grupo criminoso, pai (59 anos), mãe (52) e filho (25), contaram que, antes das execuções, eles teriam se alojado no apartamento das vítimas, em Goiânia.

A partir daí, passaram a ministrar remédios para dopá-las, o que teriam conseguido já no primeiro dia. Assim, eles forçaram uma das vítimas, o filho, de 63 anos, a fornecer senhas bancárias com o objetivo de levar a quantia de R$180 mil, mas ela resistiu.

Diante da negativa da vítima, o trio decidiu levar objetos de valor e dinheiro que havia na residência. Com os bens, os suspeitos resolveram voltar para Ituiutaba levando o homem de 63 anos, com o objetivo de extorqui-lo.

Começou, aí a tortura contra essa vítima, que era dopada todos os dias, com altas doses de medicamento controlado. O homem acabou morrendo, sem fornecer a senha de seu cartão bancário. Os ladrões levaram o corpo para um canavial e queimaram junto com pneus.

O trio de assaltantes resolveu retornar a Goiânia e contar à mãe da primeira vítima que o filho tinha morrido, em consequência de um mal súbito. A idosa começou a chorar e mostrava estar em sofrimento. Os três decidiram, então, dopá-la.

A mulher acabou morrendo. O corpo foi levado para Ituiutaba, onde também ateariam fogo neste. Mas, no caminho, sofreram um acidente e resolveram jogar o corpo num matagal, temendo serem surpreendidos pela polícia.

As investigações apontaram que havia outros três envolvidos no crime, dois homens, de 19 e 20 anos, e a mulher de 20, todos presos. Os seis estão sendo indiciados por latrocínio. Eles foram encaminhados para o sistema prisional.