Previsão é de chuva forte no primeiro dia do Carnaval de BH

A chuva não dará trégua neste primeiro dia de carnaval em Belo Horizonte. De acordo com boletim da Defesa Municipal, a previsão meteorológica para este sábado (18/02) é de céu nublado com pancadas de chuva fortes, raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima na capital hoje foi de 19°C, a máxima estimada é de 28°C, e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

Em Minas Gerais, de acordo com a Defesa Civil estadual, o sábado de carnaval contará com áreas de instabilidade, com pancadas de chuvas fortes, em especial no Sul, Centro-Oeste, Centro, Zona da Mata, Triângulo e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Apesar da chuva, é bom lembrar que estamos no verão e as altas temperaturas continuam prevalecendo em todo o estado. A máxima prevista para hoje é de 36°C no Norte mineiro.

Até o fechamento da edição deste boletim, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil não recebeu nenhuma comunicação de municípios ou de órgãos componentes do Sistema de Defesa Civil referente a desastres ou eventos adversos ocorridos no estado nas últimas 24 horas.