PRF apreende mais de 1 tonelada de drogas avaliada em R$ 2 milhões em Betim

A carga de entorpecentes, avaliada em pelo menos R$ 2 milhões, foi localizada dentro de uma carreta após os policiais interceptarem o veículo na altura do km 361 da rodovia, durante uma fiscalização de rotina. O caminhoneiro, de 39 anos, foi preso.

Os policiais notaram informações desencontradas por parte do condutor, além de um “forte odor”, que é característico da maconha, vindo da carroceria da carreta. Ao realizar as buscas, as drogas foram encontradas.