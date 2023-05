PRF intercepta carga de pedras preciosas; motorista diz ser vidro e é preso

Embora informada hoje pelas autoridades, a apreensão aconteceu nessa quarta-feira (10/5). Na ocasião, os policiais realizavam monitoramento no km 425 da rodovia, quando viram um carro dando marcha à ré — o que motivou a abordagem.

No porta-malas, a polícia encontrou várias caixas e sacos de pedras do tipo quartzo, que estavam na forma bruta. O motorista, que estava acompanhado de uma mulher , disse que estava com outras pedras “sem valor”, sendo algumas “apenas vidro”, afirma a PRF.

Ao realizar buscas no interior do veículo, os policiais encontraram pacotes com pedras lapidadas — e outras em estado natural — de diversas cores e tamanhos, bem como alguns anéis e dois cordões com pedrarias.