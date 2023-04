PRF prende três pessoas e apreende 34 kg de maconha na BR-116

Três pessoas foram presas e 34 quilos de maconha foram apreendidas durante uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nessa quarta-feira (19/4).

Segundo a PRF, durante fiscalização na altura do km 278 da rodovia, os policiais deram ordem de parada para um ônibus, que fazia a linha regular da cidade de São Paulo para Aurora, no Ceará.

Com a presença do motorista do ônibus, os agentes revistaram o bagageiro do veículo, sendo que, durante a fiscalização, a equipe sentiu forte cheiro de maconha.

Ao abrirem uma bagagem, os policiais localizaram 30 tabletes de cor azul de maconha, que, após a pesagem, totalizou 19,8 kg da droga.

A dona da bagagem foi identificada e informou que recebeu a droga de um homem desconhecido próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Ela ainda informou que levaria a droga até a cidade de Salvador para abater uma dívida de R$ 50.

No decorrer da fiscalização, os policiais localizaram, em outra mala, 10 tabletes de cor esverdeada de maconha, que, após a pesagem, totalizou 14,2 kg da droga.

O dono da bagagem disse que recebeu a droga de um homem desconhecido próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê. Disse ainda que realizaria o transporte da droga até a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, e receberia a quantia de R$ 1 mil.

Em continuidade à fiscalização dos passageiros, a equipe policial identificou ainda, dentro do ônibus, um homem com mandado de prisão em aberto. A PRF não informou por qual crime o suspeito foi preso.

Os traficantes e o foragido da justiça foram presos e conduzidos, juntamente com a droga, para a Polícia Judiciária em Teófilo Otoni.