Primeira noite autoral de rock do ano acontece nesta quinta-feira, 12, em Goiânia

O ano mal começou e o Bar Cerrado Cervejaria já emplaca um super evento para os amantes de rock. A Noite Autoral Vaca Brava retoma sua programação extraordinariamente no dia 12 de janeiro com as bandas goianas independentes Four Escapers, Cowboys From Hill e My Father Is The Wall, com shows incríveis em que vão apresentar um poucos de suas canções, além de interpretações memoráveis de outros artistas. A noite fica ainda melhor com couvert simbólico de R $10.

A Noite Autoral é uma iniciativa da Rádio Vaca Brava com apoio do Bar Cerrado Cervejaria dedicada totalmente a bandas goianas. Tem como proposta, levar ao palco grupos que produzem rock original e querem mostrar seu repertório cheio de guitarra, baixo e bateria. Por isso, a casa abre exclusivamente na quinta-feira, e deixa o palco aberto para o projeto que já é sucesso na cena de rock alternativo na Capital.

Saiba um pouco sobre cada atração desta edição

Four Escapers

Banda de rock autoral formada em 2021 em Goiânia. Traz no seu DNA, gêneros de rock alternativo, jangle pop, college rock, post-grunge, dream pop, shoegaze, soft rock,

folk rock e pop rock. As composições têm influência grupos como The Cranberries, Garbage, Veruca Salt, L7, PJ Harvey, Mazzy Star, The Breeders, Portishead, Alanis Morissette, Janis Joplin, entre outros.

Cowboys From Hill

Desde 2011 fazendo som pesado em Goiânia , apostam no metal, blues, country rock, além de uma boa dose de música regional brasileira. Conta com os músicos Doug de La Rocha (Guitarra e Voz), Tiago Guanaes (Guitarra Solo), Moisés Pantera (Baixo) e Matheus Cabral (Bateria). O diferencial do grupo é o uso de banjo, triângulo, berrante, viola e berimbau.

Em 2019 lançaram o primeiro CD intitulado Until The End.

My Father Is The Wall

A Banda My Father Is The Wall, leva através de suas músicas, a mensagem da salvação, sem deixar de lado o peso e a energia do heavy metal. Formado por Zim no baixo, Josué Junior na bateria e Reinaldo na guitarra e nos vocais, o trio está na ativa desde 2018. Tem forte atuação nas plataformas digitais e eventos pela Capital.

Serviço

Noite de Música Autoral Vaca Brava

Couvert: R$ 10 – na bilheteria

Data: 12 de janeiro

Horário início: a partir das 20h30

Contato: (62) 99278-5595 / Taísa Pires

Bar abre às 18h

Bar Cerrado Cervejaria

Av. T-3, 2456 – St. Bueno, Goiânia.

Casa abre excepcionalmente nesta quinta-feira

Áreas interna e externa

Brinquedoteca

Carta de drinks

Pratos a la carte

Petiscos