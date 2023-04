Primos são sequestrados em MG ao negociar venda de iPhone no WhatsApp

Dois homens foram sequestrados e roubados em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, após marcarem um encontro para concretizar a venda de um iPhone iniciada em conversa pelo WhatsApp, informou a Polícia Militar. Um dos suspeitos foi preso no início da noite desta sexta-feira (7/4).

No entanto, os primos, assim que chegaram ao local, foram surpreendidos por três homens, que iniciaram agressões físicas. Um deles portava uma arma de fogo . Logo, as vítimas foram obrigadas a entrar no próprio carro, que passou a ser conduzido por um dos suspeitos.

Durante o deslocamento, um deles entrou em contato com familiares das vítimas exigindo a transferência de valores via pix, o que não foi feito, pois os parentes alegaram que não tinham dinheiro.

Por fim, as vítimas foram amarradas num matagal no bairro São Benedito. O trio fugiu levando três aparelhos celulares e o carro, que foi abandonado posteriormente na Rua São Vicente, no bairro Costa Carvalho.

Os dois homens conseguiram se soltar e pedir ajuda. Um dos aparelhos foi achado pela PM dentro do veículo, assim que ele foi recuperado.

Além da prisão feita no início da noite, a PM disse que já identificou os demais suspeitos. A reportagem questionou a assessoria da PM sobre a dinâmica do crime, mas nenhuma informação foi repassada sob argumento de que a ocorrência ainda está em andamento.