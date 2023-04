Primos são sequestrados em MG ao negociar venda de iPhone no WhatsApp

Um adolescente de 15 anos e um homem, de 25, foram sequestrados e roubados em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, após um encontro para concretizar a venda de um iPhone iniciada em conversa pelo WhatsApp, informou a Polícia Militar. Um dos suspeitos foi preso no início da noite dessa sexta-feira (7/4). Parte da ação criminosa foi registrada por uma câmera de monitoramento.

As vítimas, conforme apurado pelas autoridades, são primos e foram de carro nessa quinta-feira (6/4) até o ponto de encontro combinado para entregar o equipamento a uma mulher , com quem supostamente tinham feito a negociação, e receber o valor combinado.

No entanto, os primos, assim que chegaram ao local, foram surpreendidos por três homens. Um deles agrediu a vítima de 25 anos com golpes de capacete, chutes e socos. Outros dois estavam portando uma faca e uma arma de fogo . Com isso, as vítimas foram obrigadas a entrar no carro, que passou a ser conduzido por um dos suspeitos.

Eles foram para um lugar conhecido como Monte Adonai, no bairro São Benedito. Lá, os primos foram retirados do carro e amarrados num matagal. Um dos suspeitos entrou em contato com o pai de uma das vítimas exigindo o pagamento de R$ 30 mil via pix, caso contrário os primos seriam empurrados do penhasco. O homem, porém, alegou que não tinha o valor disponível.

O trio acabou desistindo da ação e fugiu levando três aparelhos celulares e o carro, que foi abandonado posteriormente na Rua São Vicente, no Bairro JK.

As vítimas conseguiram se soltar e pedir ajuda. Um dos aparelhos foi achado pela PM dentro do veículo, assim que ele foi recuperado.

Além da prisão feita no início da noite, a assessoria da PM em Juiz de Fora disse que já identificou os demais suspeitos, que até o fechamento desta reportagem seguiam foragidos.

Ainda conforme a instituição policial, o endereço da suposta compradora do iPhone foi localizado por meio do número de telefone utilizado para negociar a compra. Os militares chegaram ao local e foram atendidos por uma mulher. Segundo ela, o telefone seria de sua filha, que estava na casa do namorado, no bairro São Benedito, desde a última segunda-feira (3/4).

Ao ouvir o áudio enviado do aparelho às vítimas, a mãe afirmou que a voz é da madrasta do namorado de sua filha, mas não soube passar mais informações.