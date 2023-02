Procon-MG multa Amazon em R$ 2,2 milhões por venda casada

A Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. foi multada em R$ 2.257.500 pelo Procon-MG pela prática de venda casada, informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda-feira (27/2).

Segundo o MP, que controla o órgão de defesa do consumidor, "a empresa estava condicionando o benefício de frete grátis, garantido aos assinantes do Amazon Prime, à aquisição de uma quantidade mínima de produtos".

Além disso, muitas reclamações foram registradas no site Reclame Aqui, o que “configura prejuízo para a coletividade”.

“A Amazon do Brasil alegou ausência de ato ilícito, argumentando que a limitação quantitativa é considerada prática abusiva somente quando aplicada sem justa causa”, afirma o Ministério Público mineiro.

Nesse sentido, ainda segundo a empresa, "há justificativa, pois o consumidor obteria um benefício econômico ao adquirir mais de uma unidade do produto".

No entanto, para o Procon-MG, a prática constatada constitui infração à Lei Federal 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e ao Decreto Federal 2.181/1997.

Diante da decisão administrativa, a Amazon tem dez dias úteis, contados da notificação, para apresentar recurso. Outra opção é realizar o depósito do montante na conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Amazon, que ainda não se pronunciou. Caso a empresa se manifeste, a reportagem será atualizada.