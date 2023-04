Procurado há cinco anos, condenado por estupro em Minas é preso no Paraguai

Um homem, de 40 anos, procurado há cinco anos por estupro contra duas adolescentes, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, foi preso na cidade Del Leste, no Paraguai, nessa quarta-feira (12/4).

Segundo a Polícia Civil, o foragido da Justiça foi preso enquanto prestava serviços de eletricista em um shopping popular do município paraguaio.

O homem foi localizado por meio do trabalho de inteligência da Delegacia Regional em Ouro Preto, com colaboração da Delegacia em Foz do Iguaçu e do Comando Tripartite instalado no Paraguai.

O homem foi detido e encaminhado para uma unidade da Polícia Federal, onde ficará até ser transferido para o sistema prisional mineiro.

Os crimes

De acordo com o delegado regional em Ouro Preto, Wesley Geraldo Campos, as investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no município, apontam que os abusos ocorreram entre 2017 e 2019.

As vítimas, de 13 e 14 anos à época, eram a enteada do suspeito e uma amiga dela. Em decorrência dos estupros, as adolescentes engravidaram, sendo que a mais velha perdeu o bebê.

Com a conclusão do inquérito policial, o investigado foi indiciado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável.