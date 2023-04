Procurado pela Interpol, mineiro que matou mulher é encontrado em Portugal

Um homem, de 33 anos, que estava em Portugal como foragido da Justiça Mineira, foi extraditado e chega a Minas Gerais nesta quinta-feira (6/4). Natural de Governador Valadares, ele era procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

Os policiais federais farão a escolta do procurado, que deve desembarcar no fim da tarde de hoje no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O homem foi condenado a mais de 13 anos de prisão por ter matado uma mulher com uma arma de fogo