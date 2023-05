Procurado por estupro no Piauí é preso em Uberlândia

Foragido há dois anos, um homem procurado pelo crime de estupro no estado do Piauí foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Federal (PF), nessa segunda-feira (15/5).

Um mandado de prisão contra o homem estava em aberto desde 13 de maio de 2021 e foi expedido pela 5ª Vara Criminal do Piauí.

De acordo com a PF, ele foi encontrado durante uma ação da corporação em Minas Gerais, por meio de seu Grupo de Capturas e em ação de inteligência coordenada com a Superintendência da PF do estado nordestino.

Devidamente reconhecido, o procurado foi ouvido pela polícia e depois levado para o presídio Uberlândia I, onde fica à disposição da Justiça.

Não há previsão para recambiamento dele para o Piauí.