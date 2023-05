Professor é preso por portar arma de fogo dentro de escola

Um professor de 61 anos foi preso na terça-feira (16), em Governador Valadares, na região do Rio Doce, por portar ilegalmente uma arma de fogo na Escola Estadual Professora Maria Damázio de Barros Menezes, seu local de trabalho.

Segundo a Polícia Militar, uma garrucha, de calibre 22, foi encontrada em uma sacola, dentro da gaveta de um móvel que era de uso coletivo dos professores. Um outro funcionário encontrou a arma e acionou a polícia.

A diretora da escola liberou o acesso do móvel para que os militares fizessem a investigação.

Na sacola onde a garrucha foi encontrada também havia papéis e um documento do professor. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à delegacia.

A Secretaria de Estado de Educação emitiu uma nota à imprensa, informando que a direção da escola tomou as providências necessárias e que o caso está sendo apurado pela Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Governador Valadares.

"A SEE/MG destaca que repudia qualquer conduta que possa ferir princípios irrevogáveis da dignidade humana, como o respeito mútuo, que deve ser cultivado de forma irrestrita nas instituições de ensino. Visamos, ainda, a construção de uma cidadania saudável a todos no ambiente escolar. Reforçamos que as investigações no âmbito criminal são de responsabilidade dos órgãos de segurança", diz a nota.