Profissionais de Uberaba participam da CASACOR Ribeirão Preto

A 4ª edição da CASACOR Ribeirão Preto conta com três profissionais mineiros na mostra que segue trazendo as principais tendências do setor até dia 30 de outubro. De Uberaba, as arquitetas Vanessa Kminye e Caru Cunha, e o designer de interiores Raphael Ticiano estreiam no evento em grande estilo.

Em seus ambientes, cada um apresenta as tendências da arquitetura e decoração com personalidade marcante. A característica em comum dos mineiros é a utilização de elementos da natureza como pedras e madeira, além de muita iluminação natural.

No banheiro público funcional, o Brasilidade, da arquiteta Vanessa Kimye promove uma conexão plena do visitante com a natureza. A parte interna tem pinturas da fauna, sons de pássaros, enfatizando as araras azuis e vermelhas, com tons que remetem à terra. O paisagismo com o pergolado leva às florestas e os cobogós remetem às rochas.

“Meu espaço na CASACOR foi idealizado de forma artística, fugindo da neutralidade que normalmente encontramos em um banheiro público. Com pintura interna feita à mão representando a nossa fauna e um espelho de entrada com moldura em pedras naturais, colocadas uma a uma artesanalmente, o espaço foi projetado para ser utilizado e também para ser sentido através dos sons e do aromatizante com fragrância de folhas secas, da Carolina Gotardo Ateliê Olfativo”, conta Vanessa que tinha o sonho de fazer parte do elenco da CASACOR Ribeirão Preto.

Aderindo à tendência dos ambientes compactos, o designer de interiores Raphael Ticiano criou um loft inspirado em seu estilo de vida em um espaço automatizado com iluminação e ventilação naturais. No Loft do Designer o profissional prioriza elementos em madeira, concreto, as pedras e tons de cinza e preto, texturas nos tecidos das cortinas e mobiliário e do equilíbrio de cores que reforçam a contemporaneidade.

Já Caru Cunha assina o ambiente Paladar Infinito, em parceria com Silvia Camargo. As profissionais deram preferência por materiais naturais, reunindo elementos para criar um empório minimalista da loja 4C’s. Com elementos em mármore, tons de cinza e texturas naturais que dão vida aos produtos e aguçam o paladar, “nós pensamos em trazer tranquilidade e bem-estar ao público, através das pedras do balcão e do jardim, além da iluminação trabalhada com sombra e luz”, conta Caru.

Casacor | Ribeirão Preto

A CASACOR RIBEIRÃO PRETO

Com 31 ambientes em um mesmo espaço e com a participação de 38 profissionais da área, a 4ª edição da CASACOR Ribeirão Preto acontece na Avenida Carlos Consoni, 220, no bairro Jardim Canadá, até o dia 30 de outubro.

Com o tema “Infinito Particular” – que surgiu como resposta à necessidade de encontrar equilíbrio e seguir adiante em tempos conturbados – a mostra conta com espaços repletos de ideias, soluções e modernidade em diversos estilos inspiradores para morar ou trabalhar.