Ituiutaba: projeto promove noite com exposição de fotos e filme com histórias de moradores

Projeto busca contar boas histórias da comunidade brasileira

Uma noite onde os moradores de Ituiutaba, ao mesmo tempo, serão homenageados e artistas. Essa é a proposta do evento que acontecerá no próximo sábado (10.dez.22), às 19h, na Praça da Prefeitura (Praça Cônego Ângelo). O evento, denominado “Moradores Ituiutaba”, tem parceria da Syngenta, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Além de serem os protagonistas dos retratos – em grande formato – que compõem a exposição montada na praça, os moradores também são personagens do filme curta metragem que trará histórias da cidade contadas por eles próprios.

Essa será a continuidade da edição do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio, que vem sendo realizado na cidade e visa valorizar as memórias afetivas e as histórias dos moradores de Ituiutaba como o maior patrimônio que a cidade pode ter.

No início do mês de novembro foi montada uma tenda na Praça da Prefeitura e no Calçadão da 15, quando cerca de 120 pessoas foram fotografadas e puderam contar um trecho de sua história com Ituiutaba.

É exatamente a partir desse material registrado que foi possível montar a exposição, que contará com retratos dos moradores em grande formato (12 painéis de 4m x 2 m) e que ficará montada na Praça da Prefeitura (Praça Cônego Ângelo), até o dia 18 de dezembro.

Além da exposição, será exibido ainda o filme documentário “Moradores | Ituiutaba”, com aproximadamente 30 minutos de duração. Um varal fotográfico também será montado, onde todas as pessoas que participaram das gravações poderão retirar gratuitamente uma cópia de seu retrato, como sendo um singelo gesto de agradecimento por terem participado.

“Como uma ‘moradora’ de Ituiutaba, há tantos anos, a Syngenta tem muito orgulho em contribuir para a valorização da cultura e de personalidades que engrandecem a nossa cidade”, disse Marcelo Linardi, gerente da unidade da Syngenta em Ituiutaba.

O projeto

O Moradores foi criado em 2012, e já passou por 5 estados brasileiros e 27 territórios. Fotografou e registrou a história de aproximadamente 4.000 pessoas. Foi vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco 2022, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), maior premiação nacional para ações, projetos e programas que fomentem o Patrimônio Cultural do Brasil.

A parceira do projeto

A Syngenta é uma empresa líder mundial no segmento agrícola que trabalha pela segurança alimentar global, permitindo que milhões de agricultores façam melhor uso dos recursos disponíveis. Por meio da ciência e de soluções de cultivo inovadoras, conta com 28.000 funcionários em mais de 90 países.

Tem um forte compromisso de trabalhar para transformar a maneira como os cultivos são desenvolvidos, buscando contribuir para recuperar terras à beira da degradação, promover a biodiversidade e revitalizar

comunidades rurais.

No Brasil, a Syngenta está presente nas principais regiões agrícolas por meio de centros de pesquisa e estações experimentais, bem como pela realização de plantios experimentais desenvolvidos em parceria com produtores de culturas variadas, em diversos ecossistemas e locais do país. Em Ituiutaba está uma de suas unidades de beneficiamento de sementes.

A Syngenta Brasil conta com mais de 2.900 funcionários e está inserida numa cadeia produtiva complexa e diversificada, que envolve fornecedores de perfis muito variados – desde a indústria química de ponta e atuação global até companhias agrícolas, produtores independentes e cooperativas de agricultores.