Promotor acusado de matar a esposa será julgado no fim de março

Em sessão extraordinária do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ), o promotor de justiça André Luís Garcia de Pinho será julgado pela acusação de ter matado Lorenza Maria de Pinho, que era sua mulher . Segundo o TJMG, o julgamento está marcado para 29 de março, às 13h30.

Ainda conforme o comunicado do tribunal, tanto a acusação quanto a defesa poderão fazer a sustentação oral. Em seguida, o desembargador Wanderley Paiva, relator do caso, vai proferir o seu voto e ouvir os votos dos demais componentes do Órgão Especial.

Leia: Caso Lorenza: filho da vítima do réu defende pai: 'Minha mãe manda nele' Por ser membro do Ministério Público, como promotor de justiça, o acusado tem foro privilegiado e deverá ser julgado por esse Órgão Especial. O colegiado é formado por desembargadores, sendo eles, os 13 mais antigos do Tribunal e mais 12 eleitos.

André Luís participou de uma audiência de instrução do TJMG, em dezembro de 2022, e negou todas as acusações de que tenha assassinado Lorenza. Ele foi denunciado por feminicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.