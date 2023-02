Promotoria da Comarca de Capinópolis divulga edital de Correição

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da promotoria única da Comarca de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, divulgou edital de correição. O documento informar sobre a data de realização de correição na unidade judiciária, a ser realizada em 03.mar.23, às 09h.

O objetivo do edital é informar aos interessados, bem como convocar advogados, membros do Ministério Público e outros interessados para que possam acompanhar o processo de inspeção.

Durante a correição, são avaliados os processos em tramitação na unidade judiciária, a gestão dos recursos e a qualidade dos serviços prestados, com o objetivo de verificar se as atividades estão sendo realizadas de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos.

A correição permite que a sociedade acompanhe de perto o trabalho dos promotores e dos servidores do Ministério Público, contribuindo para a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados.

Leia o edital e toque na imagem para baixar o PDF