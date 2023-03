Protesto contra fechamento do Carlos Prates prejudica Aeroporto da Pampulha

A manifestação teve início na tarde de hoje em defesa da manutenção do espaço. Para isso, cerca de 20 aeronaves saíram do Carlos Prates e pousaram na Pampulha, o que foi o suficiente, segundo Velasquez, para demonstrar que o local ficou impraticável.

Entenda o caso

Logo, o objetivo da ação é evidenciar que a quantidade de aeronaves não será comportada em outros aeroportos da capital e Região Metropolitana com o desmonte do Carlos Prates. “Ainda deixamos lá quase 100 aeronaves que não conseguiram lugar para vir e foram impossibilitadas de decolar, não tendo outro local para ir”, completou o presidente da Associação Voa Prates.

Em 14 de janeiro, o prefeito Fuad Noman (PSD) já havia anunciado que o Aeroporto Carlos Prates teria suas operações aéreas encerradas em 1° de abril. Isso porque após o acidente que ocorreu no dia 11 do mesmo mês – quando um avião caiu sobre duas casas no Bairro Jardim Montanhês – o aeroporto virou pauta em Brasília.