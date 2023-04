Quadrilha que roubava placas solares tem R$ 3 milhões bloqueados

Mais de R$ 3 milhões em bens foram bloqueados pela Justiça no âmbito da "Operação Refração", que investiga roubo de placas solares fotovoltaicas em Minas Gerais e São Paulo. De acordo com Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Militar, que crumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão, nesta quinta-feira (13/4), os valores bloqueados são de pessoas ligadas a uma organização criminosa.

Em Conceição das Alagoas e Frutal, no Triângulo Mineiro, e em Aguaí, no interior paulista, foram cumpridos cinco mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão para desarticular a quadrilha que desviaria, furtava e roubava de cargas de placas solares.

Um dos investigados, motorista, foi detido por participar do desvio de carga de placas solares avaliada em R$ 500 mil.

A investigação foi iniciada agosto de 2022, quando um motorista de caminhão teria sido vítima de um roubo de carga no Pará. Contudo, foi apurado que o objetivo do motorista, junto com o dono do caminhão e outros comparsas, era fraudar o frete da carga. A partir daí, motoristas, agenciadores e negociadores foram identificados como responsáveis por crimes do tipo.

O que a investigação mostrou é que a organização criminosa era estruturada com ações que iniciavam nos desvios das cargas e seguiam até vendas, com rede de receptadores para as cargas desviadas.

Os levantamentos incluiram diversas ocorrências de furtos e roubos de cargas de equipamentos de produção de energia fotovoltaica, como placas de captação de energia solar e conversores para energia elétrica, principalmente na região de Conceição das Alagoas.