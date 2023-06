Quais as simpatias para o mês de junho

O mês de junho chegou e, além das festas, quadrilhas dançantes e comidas típicas, as simpatias voltam a invadir os aplicativos de mensagens e redes sociais. Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29), os santos juninos, estão à espera das tradicionais orações e pedidos. Confira algumas simpatias para o mês:

Santo Antônio

Para fisgar um amor com a ajuda desse santo, é preciso escrever com um palito o seu nome e o do pretendente (a) em uma vela branca na noite do dia 13 de junho. Passe a vela no mel e acenda. Peça a Santo Antônio para fazer esse amor acontecer. Já para começar a namorar com a ajuda de Santo Antônio, é necessário amarrar uma fita vermelha na imagem desse santo, dar nós e fazer o seu pedido. Depois reze e coloque o santo de cabeça para baixo e apenas desvire depois que conseguir conquistar o seu amor.

São João

São Pedro

Como diz o ditado: "Quem casa, quer casa", com as simpatias para encontrar o amor, também será necessário encontrar um lar para que esse amor floresça. Para isso, basta embrulhar uma chave nova em um papel branco com três pedidos e coloque embaixo do seu travesseiro. Depois, deite e descreva mentalmente como você gostaria que fosse a sua casa nova. Mentalize que São Pedro e seus anjos estarão durante a noite procurando a casa dos seus sonhos. Simpatia para o ano todos

Hoje, dia 1º, assim como todo primeiro dia de cada mês, vale lembrar um dos principais rituais para trazer boas vibrações, sorte e prosperidade para o lar com o uso de uma especiaria muito conhecida em nossa cultura , a canela.

Mais precisamente, o pó de canela. A simpatia é simples, no primeiro dia do mês, pegue uma boa quantidade dessa especiaria em pó, coloque na palma da mão direita e vá até a porta principal de sua residência. Antes de assoprar a canela em pó, é necessário mentalizar no seu desejo de atrair prosperidade para o lar. Feito isso, repita as seguintes palavras:

"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!"