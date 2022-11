Quarta é dia de seleções consideradas favoritas estrearem na Copa

A próxima quarta-feira (23) será de estreia de quatro seleções vistas como favoritas para brigar pelo título da Copa do Catar: Bélgica, Espanha, Croácia e Alemanha.

A primeira a entrar em campo será a Croácia, que enfrentará a seleção de Marrocos a partir das 7h (horário de Brasília) no Estádio de Al Bayt pela primeira rodada do Grupo F. Após o vice-campeonato na Copa de 2018 (Rússia), Modric e companhia tentarão fazer história novamente.

Antes da campanha no último Mundial, a melhor participação dos croatas na história da competição havia sido em 1998, quando conquistaram o terceiro lugar. Por causa do poderoso ataque e do 12º lugar no ranking da Fifa, a Croácia é vista com bons olhos e chega como uma das favoritas para levantar o caneco no Catar.

Já a partida das 10h marcará a estreia dos alemães no Mundial. Eles enfrentarão a seleção japonesa no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. O embate é válido pela primeira rodada do Grupo E.

Após o fiasco na Copa de 2018, na qual foi eliminada ainda na fase de grupos, a Alemanha busca estrear com o pé direito e causar uma boa impressão nesta quarta. Jogadores como Kimmich, Gnabry, Sané e Havertz podem fazer a diferença em um jogo como este. Além disso, não se pode deixar de falar do confiante e experiente goleiro Manuel Neuer, que disputa sua quarta Copa.

Outra campeã a jogar nesta quarta é a Espanha, que mede forças com a Costa Rica a partir das 13h. O jogo está marcado para o Estádio Al Thumama e também vale pelo Grupo E.

Os espanhóis chegam motivados, pois, dos últimos onze jogos disputados, só perderam um. Ocupando a sétima posição do ranking da Fifa, a Espanha contam com uma nova geração de talentos, como Gavi, Pedri, Nico Williams, Pino e Ansu Fati.

Fechando o dia, a Bélgica entra em campo às 16h no Estádio Ahmad Bin Ali, localizado em Al Rayyan, para pegar o Canadá em partida do Grupo F.

Ocupando a vice-liderança do ranking da Fifa, atrás apenas do Brasil, os belgas não vivem um momento muito empolgante. Nos últimos dois jogos disputados, perdeu para Holanda e Egito, que não se classificou para a Copa do Catar. Ainda assim, a Bélgica tem que ser observada com atenção, pois conta com o talentosíssimo trio Hazard, De Bruyne e Lukaku, e com o atual melhor goleiro do mundo, Thibaut Courtois.

