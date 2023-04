Quatro jovens são presos por agressão a homem em situação de rua

Quatro jovens foram presos neste domingo (16/4) pela Polícia Militar de Minas Gerais do 39º Batalhão em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , por terem agredido uma pessoa em situação de rua na cidade.

Os detidos moram no mesmo bairro onde ocorreu o ataque. Dois deles têm 17 anos, um tem 19, e o outro, 15.

Além dos presos, os militares seguem em busca de outros dois envolvidos na agressão.

A vítima, que ficou em estado grave, foi socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Contagem e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal da cidade.

Um dos detidos afirmou que o episódio foi motivado por uma tentativa de assalto . Porém, de acordo com os militares, as imgens do Olho Vivo desmentem a alegação do envolvido.

Para chegar aos autores das agressões, os militares cruzaram as imagens do sistema de segurança municipal com informações dadas por testemunhas da agressão. Dessa forma, identificaram um dos envolvidos e o detiveram em sua casa. Ao ser preso, ele confessou o crime e delatou os outros envolvidos.

Os jovens estão detidos na Delegacia de Plantão de Contagem onde está sendo registrado o auto de prisão.