Quatro pessoas da mesma família são suspeitas de matar mulher na Grande BH

Inicialmente, um homem de 33 anos teria abordado a vítima, quando a agrediu com chutes. Já a mulher teria dado diversas facadas na vítima. Dois sobrinhos também teriam participado das agressões.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher alegou ter ficado com raiva ao ver a vítima "caminhando tranquilamente" e iniciou as agressões. Segundo ela, após a morte do irmão, essa foi a primeira vez que as duas se encontraram.