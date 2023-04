Quatro pessoas são presas com 50 quilos de pasta base de cocaína em Minas

O que seria uma verificação de desmanche de veículos se tornou uma apreensão de drogas em Ituiutaba , no Triângulo Mineiro. Foram quase 50 kg de pasta base de cocaína apreendidos nesse fim de semana.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), após o recebimento de denúncia que dava conta do desmanche e revenda de peças de veículos furtados ou roubados, uma equipe se dirigiu ao Bairro Maria Vilela.

Foram abordadas quatro pessoas no endereço informado. Ainda que o desmanche não tenha sido caracterizado, na verificação ao imóvel, a pasta base foi encontrada em caixas, sendo as porções embaladas com plástico.

Eram 35 barras de tamanhos diferentes, que estariam escondidas no tanque de uma caminhonete, que também foi apreendida.

Duas mulheres e dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, mas não houve informações consistentes sobre a origem do material.

Existe a suspeita do envolvimento de mais pessoas da cidade.

A droga e os presos foram levados para a Polícia Federal em Uberlândia, junto ao veículo achado no local da ocorrência.