Quatro praças de pesagem serão ativadas em rodovias mineiras

A partir da próxima terça-feira (14/2), mais quatro praças de pesagem começam a operar em rodovias estaduais em Minas Gerais. Com as novas estações, a malha sob responsabilidade do governo mineiro terá 11 balanças funcionando em cerca de 26 mil quilômetros de estrada.

Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), os novos postos já começaram a funcionar em caráter educativo, mas o funcionamento definitivo começa a partir da terça, com aplicação de multa por infração grave para os motoristas de caminhões e ônibus que não entrarem nos pontos de pesagem.

As novas balanças funcionarão na MG-170, em Arcos; na MG-493, em Córrego Fundo; na MG-164, em Bom Despacho; e na MG-420, em Pompéu. Veja abaixo a localização das 11 praças de pesagem das rodovias estaduais:

MG-050- km 109- Carmo do Cajuru

MG-135- km 299- Mirabela

LMG-654- km 17,7-Brasília de Minas

LMG-877- km 20- Poços de Caldas

MG-179- km 93- Pouso Alegre

MG- 290- km 27- Borda da Mata

MG-170- km 56,5- Arcos

MG-439- km 5,8- Córrego Fundo

MG-050- km 400- São Sebastião do Paraíso

MG-164- km 136- Bom Despacho

MG-420 – km 14,5- Pompéu

Ainda segundo o DER-MG, a expectativa é que 30 praças de pesagem estejam ativas nas rodovias mineiras ainda no primeiro semestre de 2023. Embora ainda existam estradas sem balanças e a malha rodoviária de Minas seja a mais extensa do país, a instalação de mais equipamentos é vista com bons olhos pelo engenheiro civil e consultor em transporte e trânsito, Silvestre de Andrade.

Para o especialista, a instalação de novos equipamentos que contribuam para a segurança e manutenção das vias deve ser analisada de forma positiva mesmo que ainda incipiente. Ele complementa afirmando que novas intervenções devem ser feitas a partir de um planejamento adequado.

“Eu sou dos que acham que número maior do que um já começo a ficar satisfeito. Para que se saiba um número ideal de balanças, é preciso fazer um estudo da distribuição dessas cargas para também não fiscalizar várias vezes os mesmos veículos. O número de postos depende de como as cargas se distribuem para que se cubra o maior número possível de veículos diferentes”, analisa.

Silvestre explica que a pesagem de veículos de grande porte ajuda a tornar as vias mais seguras em duas frentes diferentes. A primeira por evitar que a condução se torne imprecisa e sujeita a respostas do automóvel fora da capacidade de resposta do condutor.

“Veículos com sobrepeso têm maior dificuldade de dirigibilidade. Além de você estar saindo das especificações do veículo e com isso reduzindo a sua vida útil, você pode ter dificuldades em uma frenagem de emergência, por exemplo. O veículo vai responder de forma diferente do projetado. Em uma curva com mais velocidade, o motorista tem maior dificuldade de controle, dentre várias pioras na capacidade de condução”, comenta. Leia mais: Anel Rodoviário: gestão difusa favorece acidentes e complica trânsito em BH

Um outro ponto diz respeito às condições estruturais da via. O DER-MG aponta que a melhoria na manutenção das estradas e na vida útil dos materiais utilizados em sua composição está no cerne da instalação das novas balanças.

O engenheiro destaca que o investimento nas praças de pesagem significa uma economia nas obras de manutenção que se fazem necessárias pela deterioração das estradas.

“O sobrepeso afeta diretamente o pavimento da via, reduzindo drasticamente a vida útil. Todo o cálculo de manutenção do pavimento é feito diante da carga que passa na via e a manutenção é cara. Esses produtos, a base de petróleo tem um custo muito alto. Vale ressaltar que essa redução da vida útil não é linear. Se a carga está acima do limite em 10%, a vida útil do pavimento não cai em 10%, é uma queda exponencial, se ponho 10% a mais de carga reduzo a vida útil em 20% , 30%”, alerta.

Estradas federais

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que existem cinco balanças móveis para pesagem nas rodovias federais em Minas Gerais. A autarquia é responsável por cerca de 6,7 mil quilômetros de estradas no território do estado.

Veja os pontos cobertos pelos equipamentos: