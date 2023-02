Queda de helicóptero preocupa dono de terreno, que teme ‘tragédia’

O acidente com um helicóptero em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (19/2), aconteceu nas imediações de um terreno pertencente aos Supermercados BH. A aeronave caiu em uma área de proteção ambiental do Centro de Distribuição da empresa varejista.

Segundo a direção dos Supermercados BH, acidentes aéreos na região têm se tornado comuns. A cúpula da empresa informou que, nos últimos meses, outras duas aeronaves também atingiram o Centro de Distribuição.

"A empresa protocolou junto aos órgãos competentes e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) um requerimento para verificação das condições de risco e legalidade do local e até o momento não obteve retorno. É imprescindível que providências sejam adotadas para evitar uma tragédia", disse Pedro Lourenço, proprietário da rede de supermercados.

A aeronave é da Escola de Aviação Civil (Efai). O acidente ocorreu logo após a decolagem. Um problema ainda não identificado fez com que o piloto não conseguisse manter o helicóptero no ar. Houve perda de potência do motor antes da queda. Estavam no helicóptero o instrutor de Voo Geraldo Gonçalves Teixeira e o aluno Daniel Lucas Lyra Ramos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), eles foram retirados conscientes de dentro do helicóptero e socorridos. Uma deles tinha um pequeno ferimento na mão.

A pista de pouso da Efai está localizada nos arredores do terreno da rede varejista. De acordo com os Supermercados BH, há alto fluxo de veículos e trabalhadores no entorno do local.

"Somente nas instalações do Centro de Distribuição do Supermercados BH circulam diariamente centenas de pessoas e veículos que contribuem para o abastecimento das mais de 260 lojas da rede", lê-se em comunicado emitido pela rede varejista. (Leia o texto na íntegra ainda nesta página)

Investigação pode começar ainda hoje

Segundo a Efai, a Força Aérea Brasileira (FAB) vai enviar uma equipe para apurar as causas do acidente. Integrantes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizado no Rio de Janeiro (RJ), devem chegar a Contagem ainda neste domingo.

Neste momento, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros atuam na guarda do local atingido pela aeronave a fim de preservar elementos importantes para a investigação.

"A aeronave está com seu certificado de aeronavegabilidade válido e estava sendo operada dentro dos limites de peso e balanceamento para as condições do momento do acidente. Os pilotos estão com as respectivas habilitações e certificado médico aeronáutico também válidos", garantiu a escola de aviação.

Nota dos Supermercados BH

Na manhã deste domingo (19) um helicóptero caiu na área de proteção ambiental do Centro de Distribuição do Supermercados BH, localizado em Contagem. O Corpo de Bombeiros e a Cenipa foram acionados e já atuam para entender as causas do acidente. Felizmente não houve vítimas fatais.

Este não é o primeiro acidente nas instalações da empresa. Há poucos meses o local foi afetado por outras duas aeronaves. A causa destes constantes acidentes se dá pela alta frequência de voos gerados pela atuação de uma escola de pilotagem nas imediações do Centro de Distribuição.

A região onde está localizada a pista de pouso desta escola possui grande fluxo de veículos e trabalhadores que atuam em diversos empreendimentos das adjacências. Somente nas instalações do Centro de Distribuição do Supermercados BH circulam diariamente centenas de pessoas e veículos que contribuem para o abastecimento das mais de 260 lojas da rede.

O presidente do Supermercados BH, maior rede supermercadista de Minas Gerais e quinta maior do país, Pedro Lourenço de Oliveira manifesta grande preocupação com a situação e teme por uma fatalidade. "A empresa protocolou junto aos órgãos competentes e à Anac um requerimento para verificação das condições de risco e legalidade do local e até o momento não obteve retorno. É imprescindível que providências sejam adotadas para evitar uma tragédia", reforça Pedro Lourenço.