Quem é o novo secretário de Saúde de BH?

O prefeito de Belo Horizonte , Fuad Noman (PSD), anunciou, nessa quarta-feira (4/5), o médico Danilo Borges Matias, diretor-executivo do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, para assumir a vaga deixada pela secretária municipal de Saúde Cláudia Navarro, que pediu exoneração do cargo no mesmo dia. Para o antigo cargo do Danilo, Fuad indicou a também médica Cristina Peixoto.