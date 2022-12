Rádio Nacional apresenta programa dedicado à cantora Liniker

Neste sábado (10), às 20h, a Rádio Criolina, programa da Rádio Nacional, exibe uma edição especial dedicada à cantora Liniker, primeira artista transgênero brasileira a receber prêmio no Grammy Latino. A cantora venceu a categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco Indigo Borboleta Anil e foi ovacionada durante breve discurso feito em espanhol na premiação, em novembro.

Durante a atração da emissora pública, a obra musical e a trajetória da artista ganham tributo inédito. A cantora, compositora, atriz e artista visual é ex-integrante da Banda Liniker e os Caramelows, com quem lançou o EP Cru em 2015. Na época, os vídeos com a interpretação das canções do projeto ganharam milhões de visualizações rapidamente.

No ano seguinte, a banda apresenta seu álbum de estreia, intitulado Remonta, gravado com ajuda dos fãs por meio de financiamento coletivo. O disco repercutiu internacionalmente e ganhou atenção da imprensa estrangeira.

Em 2021, Liniker lança seu primeiro álbum solo, o premiado Indigo Borboleta Anil, que conta com as colaborações de Milton Nascimento, Tassia Reis, Tulipa Ruiz, entre outros nomes de peso da música brasileira. Com 11 canções, o disco trafega por diversos ritmos, do hip hop ao samba, e faz uma viagem pelos reencontros da artista com suas principais referências e com sua ancestralidade.

Rádio Criolina

Espaço dedicado à diversidade da produção musical, o programa Rádio Criolina traz um apanhado de experiências e trocas musicais realizadas por DJ´s em viagens pelo Brasil e pelo mundo, passando por festivais, shows, clubes e festas de rua.

A Rádio Nacional aos sábados, às 20h, apresenta atração semanal com foco na música brasileira contemporânea, nas obras de artistas mundiais e suas influências das misturas africanas e latinas, com citações de obras dos anos 1960 e 1970 que servem de referência até os dias de hoje.

Rádio Criolina – Especial Liniker – sábado, dia 10/12, às 20h, na Rádio Nacional

