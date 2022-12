Rádio Nacional do Alto Solimões festeja 16 anos com atrações especiais

Em comemoração aos 16 anos da Rádio Nacional do Alto Solimões, a emissora pública apresenta uma programação especial nesta quinta-feira (15/12). Atrações temáticas, vinhetas e chamadas festivas estão no ar. Ouvintes, artistas e convidados participam ao vivo no estúdio, mas a interação também é garantida pelas redes.

Logo pela manhã, às 10h, o programa Alô Fronteira abre a sequência de conteúdos para o aniversário com a primeira música de parabéns da emissora. A produção conta com a presença de três ouvintes assíduos: Chico Bodó, Adriana Martins e Maria de Fátima. O trio acompanha a programação, interage e celebra a data especial.

Em ritmo de festa, com um clima descontraído, dinâmico e em alto astral, o programa também traz um papo com dois colaboradores de cidades vizinhas: Raimundo Martins, de Fonte Boa, e Gracildo Cokama, indígena de São Paulo de Olivença. O Alô Fronteira ainda atende os ouvintes com mensagens de aniversário.

Os programas Recados e Cultura Ativa promovem ainda mais trocas com ouvintes e artistas à tarde, às 15h e às 16h, respectivamente. O Tarde Cultural entrará com enquetes sobre a história da Rádio Nacional do Alto Solimões na região, sob o comando dos comunicadores Alessandro, Otto e Misslene.

A comemoração continua à noite, às 20h, com o programa Boa noite Solimões. A atração também apresenta enquetes sobre a emissora pública, conta com a contribuição essencial dos ouvintes e incentiva a participação da audiência.

Além das várias atrações temáticas no dia do aniversário, a Rádio Nacional do Alto Solimões está com diversas vinhetas e chamadas especiais. O material produzido para a data festiva já é veiculado desde o dia 5 de dezembro para celebrar momentos marcantes e a relevância da emissora.

Os ouvintes estão parabenizando a rádio pública com depoimentos sobre o que a emissora representa na vida de cada um. Eles contam, por WhatsApp, como se sentem ao fazer parte dessa história. Durante a semana, a programação também faz um breve histórico em cada programa sobre o aniversário da rádio.

Emissora integra povos da região da Tríplice Fronteira

A Rádio Nacional do Alto Solimões, no Amazonas, leva informação e cultura na sintonia FM 96,1 MHz e por celular no app Rádios EBC, disponível em Android e iOS, aos povos da Amazônia. Criada em 2006, é a mais nova das rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A programação combina as notícias locais e nacionais com o protagonismo para a produção e a cultura regional.

Referência na cidade amazonense de Tabatinga, onde está localizada, a rádio também faz a diferença para os moradores da região do Alto Solimões. A emissora FM interliga nove municípios e serve de ponte de informação e comunicação à população urbana, povos indígenas e comunidades tradicionais da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

Serviço

Programação Especial de 16 anos da Rádio Nacional do Alto Solimões

Alô Fronteira – quinta-feira, dia 15/12, às 10h

Recados – quinta-feira, dia 15/12, às 15h

Cultura Ativa – quinta-feira, dia 15/12, às 15h

Boa Noite Solimões – quinta-feira, dia 15/12, às 20h

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

Como sintonizar a Rádio Nacional do Alto Solimões

FM 96,1 MHz

Celular – App Rádios EBC para Android e iOS