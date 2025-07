Receita e PF deflagram Operação Fiducia em Uberlândia e apreendem R$ 800 mil em mercadorias falsificadas

Uberlândia (MG) – A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (2) a Operação Fiducia, com foco em um comerciante da cidade que está sendo investigado por movimentações financeiras incompatíveis com sua declaração de renda. Em 2023, ele declarou pouco mais de R$ 5 mil, mas teria movimentado mais de R$ 10 milhões.

Segundo a Receita Federal, o investigado seria o principal responsável por duas lojas de comércio varejista, localizadas no Centro e no Bairro Tibery, que apresentavam indícios de comercialização de produtos falsificados e sem nota fiscal. Além disso, foi constatada a ausência de registros de entrada de mercadorias, o que reforça as suspeitas de contrafação (falsificação de marcas) e descaminho (importação sem pagamento de impostos).

Durante a operação, foram apreendidos centenas de produtos, entre roupas, acessórios, perfumes e relógios, com indícios de falsificação. Também foram recolhidos documentos e celulares que servirão de base para a investigação criminal da Polícia Federal. O valor estimado das mercadorias apreendidas ultrapassa R$ 800 mil.

A ação contou com a presença de representantes legais de marcas registradas, que auxiliaram na identificação de produtos falsificados e poderão embasar eventuais prisões em flagrante.

O comerciante também está sendo investigado por lavagem de dinheiro, já que a discrepância entre os valores movimentados e os declarados pode indicar tentativa de ocultação de patrimônio e evasão fiscal.

Após os procedimentos administrativos, como a lavratura de autos de infração e intimações, os produtos que não forem regularizados serão declarados perdidos em favor da União. Em seguida, os itens contrafeitos passarão por um processo de descaracterização, com a remoção das marcas, e poderão ser doados a entidades beneficentes cadastradas.

O nome da operação — Fiducia, que em latim significa confiança — simboliza o objetivo de restaurar a confiança na legalidade, na autenticidade dos produtos e no cumprimento das obrigações fiscais.

A Receita Federal e a Polícia Federal reforçaram o compromisso de combater a pirataria, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro, protegendo a economia formal e os direitos dos consumidores.

