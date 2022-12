Receita e Polícia Civil apreendem drogas sintéticas no Galeão

Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e agentes da Receita Federal apreenderam, nesta quinta-feira (15), diversas drogas sintéticas. A operação aconteceu no Centro dos Correios Doméstico do Aeroporto do Galeão. O valor da apreensão é de cerca de R$ 225 mil.

Os entorpecentes apreendidos, que não inclui apenas drogas sintéticas, são: 2,729 kg de haxixe, 1,719 kg de ecstasy, 22 piteiras com cannabis, 2,184 kg de MDMA, 123 g de cocaína, 90 selos NBOme, 2,699 kg de maconha e 541 g de crack. Os agentes também encontraram cerca de R$ 60 mil em cédulas falsas, escondidas dentro de uma caixa de som.

As drogas foram encontradas em encomendas postais que iriam do Rio de Janeiro para outros estados. A ação contou com a equipe de cães de faro da Divisão de Vigilância Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, que engloba os estados do Rio e Espírito Santo.

A delegacia do Aeroporto Internacional vem realizando apreensões desde o final de novembro. Nas ações anteriores, os agentes encontraram o equivalente a R$ 3 milhões em entorpecentes, entre ecstasy, maconha, haxixe, lança-perfume, cocaína e crack.